خبر وفاة ريهام سعيد يشعل مواقع التواصل

أشعل خبر مزعوم عن وفاة الاعلامية المصرية ريهام سعيد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قبل أن تنفي مصادر مقربة صحة الخبر، مؤكدة أن سعيد تتمتع بحالة صحية مستقرة.

من جهتها، كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد سبب تدهور حالتها الصحية، وزيادة خطورة الميكروب الذي أصابها مؤخرا، وأثار حالة من الجدل في الشارع المصري.

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ريهام نشرت مقطع فيديو لها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، ظهرت فيه أثناء مشاركتها احتفال المصريين بإنطلاق بطولة الأمم الأفريقية في شوارع مصر، مؤكدة أنها في هذا الوقت كانت مريضة ونصحها الطبيب بعدم الحركة لكنها لم تستمع لنصيحته.

وكشفت أنها أجرت عملية دقيقة قامت خلالها بإزالة أنفها بالكامل، حيث قالت: "خضعت لعملية إزالة أنفي بالكامل، وكنت سأقضي حياتي مشوهة بدون أنف، لولا تدخل أحد الأطباء الكبار وإجرائه لعملية بناء أنف جديد عن طريق أخذه لغضاريف من أذني".

ريهام سعيد اعلامية مصرية اشتهرت ببرامجها الجريئة على العديد من الفضائيات، واتصفت بعض برامجها بالمثيرة للجدل من حيث المحتوى الذي تناقشه.