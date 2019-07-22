نتيجة اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية في مصر

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن إجمالى أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات من طلاب الثانوية العامة، بلغ عددهم 5645 طالب وطالبة بكليات التربية الرياضية، والتربية النوعية، والفنون الجميلة.

وأشاد الجمال بما شهدته الفترة الزمنية المخصصة لإجراء الاختبارات من إنتظام و سهولة و يسر، و ذلك فى ظل الإجراءات التي اتخذتها الجامعة لضمان انتظام إجراء الاختبارات بالكليات الثلاثة سالفة الذكر .

وتلقى تقريرا من الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، حول جولته التفقدية لإختبارات القدرات قبل إنتهائها بساعات، و التى شملت كليتى التربية الرياضية، و كلية التربية النوعية، و التى رافقه فيها الدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية، و الدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية.

وأشار غريب، أن اجمالى عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات 5645 طالب شملت كلية التربية الرياضية 2033 بنين و 615 طالبة، و فى كلية التربية النوعية تقدم 882، و 422 تربية موسيقية، و فى كلية الفنون الجميلة تقدم 1251، و 442 عمارة.

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