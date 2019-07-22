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نتيجة اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية في مصر

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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن إجمالى أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات من طلاب الثانوية العامة، بلغ عددهم 5645 طالب وطالبة بكليات التربية ، والتربية النوعية، والفنون الجميلة.

وأشاد الجمال بما شهدته الفترة الزمنية المخصصة لإجراء الاختبارات من إنتظام و سهولة و يسر، و ذلك فى ظل الإجراءات التي اتخذتها الجامعة لضمان انتظام إجراء الاختبارات بالكليات الثلاثة سالفة الذكر .

وتلقى تقريرا من الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، حول جولته التفقدية لإختبارات القدرات قبل إنتهائها بساعات، و التى شملت كليتى التربية الرياضية، و كلية التربية النوعية، و التى رافقه فيها الدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية، و الدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية.

وأشار غريب، أن اجمالى عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات 5645 طالب شملت كلية التربية الرياضية 2033 بنين و 615 طالبة، و فى كلية التربية النوعية تقدم 882، و 422 تربية موسيقية، و فى كلية الفنون الجميلة تقدم 1251، و 442 عمارة.

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