حقيقة وفاة الفنان فاروق الفيشاوي اثر وعكة صحية مفاجئة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، أنباء عن وفاة الفنان المصري القدير فاروق الفيشاوي، وذلك بعد تأكيدات عن تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ استدعت نقله للمستشفى، لكن سرعان ما نفت مصادر مقربة خبر الوفاة جملة وتفصيلًا.

وغادر الفيشاوي المستشفى، بعد تحسن حالته الصحية؛ حيث تعرض لأزمة صحية أثناء تلقيه العلاج بالمنزل من مرض السرطان الذي عانى منه الفترة الأخيرة.

من جهته، أكد النجم أحمد الفيشاوى، أن والده تعرض لوعكة صحية مؤخراً مضيفاً أن حالته الصحية حرجة جداً، مطالباً من الجمهور الدعاء له مشيراً إلى أنه يرافق والده فى المنزل مع والدته سميه الألفى التى حرصت على التواجد معه فى هذه الفترة الصعبة.

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وأعلن فاروق الفيشاوى فى شهر أكتوبر الماضى عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط.

وقال الفيشاوي على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.

فاروق الفيشاوى (5 فبراير 1952)، ممثل مصري معروف ادواره ملائمة للشخصيات المتقمصة، ولد بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية في يوم 5 فبراير عام 1952 لأسرة غنيه جدا مكونة من أبوين و 5 أشقاء (بنتين و 3 صبية).