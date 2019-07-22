شاهد: الشاب نصرو يعود إلى الواجهة بعد غياب 24 عام

قال الشاب نصرو العائد إلى المغرب بعد 24 سنة غياب أن دول المغرب العربي ليست أحسن من أوروبا التي تكتلت في 17 دولة رغم ما بينها من فوارق في حين تملك دول المغرب العربي كامل المقومات التي تجعلها فضاء واحد.

وأشاد المطرب بالروابط اللغوية والدينية والاجتماعية التي تربط الشعبين الجزائري والمغربي مؤكدا أن مصير الحدود يوما أن ت فتح وهذا مطلب وطموح الشعبين الجزائري والمغربي.

وأشاد نصرو على هامش ندوة صحفية عقدها بمناسبة نزوله ضيفا على مهرجان الراي بوجدة بالاحتفالات التي عمت المغرب بمناسبة تتويج الفريق الوطني الجزائري بكأس إفريقيا هي أمر عادي ونابع من عمق العلاقات بين الشعبين مؤكدا أن الشعب الجزائري كان سيفعل نفس الشيء لو توج المغرب بالكأس.

ويعود الشاب نصر إلى المغرب بعد 24 سنة غياب حيث يعود آخر حفل نشطه بالمغرب إلى عام 1994 وعبر بهذه المناسبة عن سعادته بعودته إلى بلده الثاني متمنيا في ذات الإطار أن تتكرر المناسبات التي تربط الشعبين الجزائري والمغربي.