تنسيق الثانوية العامة 2019 للقبول بالكليات والجامعات 2020/2019 – رابط بوابة الحكومة المصرية

نتابع معكم طلابنا وطالباتنا الكرام بالثانوية العامة لحظة بلحظة تنسيق الثانوية العامة 2019 لجميع الشعب العلمية والأدبية، كما نوضح لكم كافة الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، فتابعونا فيما يلي نسرد لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذه المرحلة الهامة.

تنسيق الثانوية العامة 2019-2020 :

يترقب طلاب وطالبات الثانوية العامة افتتاح أولى مراحل تنسيق الثانوية العامة والمقرر لها البدء في الخامس والعشرين من يوليو الجاري، وهنا نسرد لكم كل التفاصيل الخاصة بالتنسيق لتتمكنوا من الاطلاع على كل ما هو جديد فضلاً عن الاستعلام عن الحد الأدنى للكليات التي ترغبون في الالتحاق بصفوفها.

من جانبه، أدلى “السيد عطا” رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتصريحات صحفية متعلقة بتنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات، حيث أفاد بأن كل مكاتب التنسيق تستقبل الطلاب الآن في أولى مراحل التنسيق التي بدأت في 21/7/2019 وستنتهي يوم الخميس الموافق 25 من نفس الشهر، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى بعد الانتهاء منها.

رابط تنسيق الثانوية العامة عبر بوابة الحكومة المصرية :

نقدم لكم رابط تنسيق القبول بالجامعات المصرية 2019، حيث يتهافت كل الطلاب للبحث عنه وذلك ليتمكنوا من تسجيل رغبات المرحلة الأولى المفترض انتهائها يوم الخميس القادم ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية بعدها بأيام قليلة، فتابعونا لنوافيكم بالتحديثات لحظة بلحظة.