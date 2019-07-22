هل سيشارك أحمد حلمي في "آرابز غوت تالنت" السادس؟

بعد الاشاعات التي نشرت حول اعتذار الفنان المصري أحمد حلمي عن مشاركته في الموسم الجديد من برنامج "آرابز غوت تالنت"، بسبب انشغاله بالسفر خارج مصر لتصوير فيلمه الجديد بأسرع وقت، حتى يستطيع اللحاق بموسم عيد الأضحى، قام حلمي بنشر أول دعاية للبرنامج عبر حسابه الخاص في إنستقرام، ليؤكد مشاركته في الموسم الجديد، وأنه لن يحضر اليوم مع المتقدمين، حيث اكتفت إدارة البرنامج بلجنة فرز "أولية".

حلمي نشر الدعاية الرسمية لاختبارات الأداء، وعلق عليها قائلًا: أعزائي .. اللي شايف إن عنده أو عندها أو عندهم موهبة حقيقية، يتقدم للاختبارات وللجميع حظ سعيد إن شاء الله".

ولكن تسربت أنباء مؤخرًا أنه سيعتذر عن استكمال تصوير البرنامج لانشغاله بتصوير فيلمه الجديد، بخاصة وأنه موجود بالفعل خارج مصر لمعاينة أماكن التصوير، ولا يملك إلا 30 يومًا فقط لإنجاز الفيلم بإحدى الدول الأوروبية، حتى تستطيع الشركة المنتجة من طبع النسخ وتحضير الدعاية قبل موسم أفلام عيد الأضحى بفترة كافية.

يُذكر أنّ حلمي لم يلمّح سابقًا لخطوة ابتعاده عن المشاركة في البرنامج، وبالرغم من معاناته سابقاً من أزمة مرضية حادة، فقد قام بتصوير بعض الحلقات مخفيًا عن الجميع حقيقة إصابته بورم في الظهر.

وطالب حلمي مرات عديدة النجم الكوميدي ناصر القصبي بالعودة للجنة التحكيم، وناشد الفنانة اللبنانية نجوى كرم بالرجوع عن قرارها، والعودة لاستكمال الموسم السادس.