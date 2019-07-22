حقيقة الانباء التي تتحدث عن وفاة النجمة فيروز

قالت أسرة النجمة اللبنانية فيروز ان كل الانباء التي تحدثت عن وفاة فيروز غير صحيحة على الاطلاق.

ونفت أسرة الفنانة فيروز ما تردد من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاتها مؤكدة أنها ما زالت على قيد الحياة وبدأت في التعاون مع نجلها زياد الرحباني من خلال حفلة ضخمة وألبوم جديد.

المطربة اللبنانية فيروز أيقونة الغناء في الوطن العربي ورمز لبنان الفني اسمها الحقيقي نهاد رزق وديع حداد وأول من أطلق عليها لقب فيروز هو حليم الرومي عندما استمع لصوتها ولحن لها بعض الأغاني ويبلغ رصيدها الغنائي أكثر من 800 أغنية.

وأعلن ابنها الموسيقار زياد الرحبانى، منذ فترة قصيرة عن عودة العلاقات إلى طبيعتها مع والدته الفنانة فيروز بعد قطيعة دامت سنوات ويتواصل معها حاليًا.