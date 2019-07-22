قرار بحظر عمليات تجميل الإبل في السعودية

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية قرارًا يقضي بحظر عمليات التجميل للإبل وباقي الحيوانات الأخرى، بدون مسوغ طبي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن الحظر شمل ثلاث ممارسات قاسية تجاه الحيوانات الأليفة بشكل نهائي، بينها حقن المواد التجميلية البشرية في الحيوانات وخصوصًا الإبل.

وصدر القرار، بعد الكشف عن قيام أصحاب هذه الحيوانات في المملكة بالاستعانة بمختصين وأطباء تجميل بيطريين، لإجراء عمليات تجميل لإبلهم؛ بهدف الفوز في مسابقات "المزايين" المشهورة في السعودية ودول الخليج العربي.

وشمل قرار المنع، قص ذيول الحيوانات أو آذانها، وصبغها أو تلوينها، بالإضافة إلى حقنها بالمنشطات ونزع مخالبها وقرونها وخصيها بمواد كيميائية، إلا إذا كان هناك مبرر طبي لذلك.