دينا الشربيني وياسمين رئيس مهددتان بالحبس بسبب تحدي كيكي!

اتهم اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية في مصر، الفنانتين دينا الشربيني وياسمين رئيس، بتعطيل المرور والتسبب في حوادث ووفيات، وذلك بعد أن قامتا بتحدي كيكي، والذي يتمثل في الرقص بجانب السيارة أثناء سيرها، وأكد بأن العقوبة قد تصل للحبس لمدة عام.

وصرح من خلال مداخلة هاتفية لأحد برامج التوك شو :"أن هذه الرقصة ربما تتسبب في فوضى عارمة في الشوارع، مشددًا على أن القانون لن يترك كل من قام بهذه الرقصة، لاسيما أنها تتسبب في تعطيل حركة المرور عن عمد، وقد تؤدي إلى الحوادث ووقوع وفيات وتعرض الأرواح للخطر، مطالبًا الأجهزة المرورية بسرعة التحرك فورًا لضبط كل من يحاولون قطع الطرق ".

ويذكر أن بعض المتابعين دافع عن دينا الشربيني وياسمين رئيس واكدوا أنهما خاضتا التحدي بشارع خالي من الناس والسيارات، فإذاً التسبب في حوادث غير ممكن.