وفاة فنانة سورية مشهورة بظروف مجهولة

أكدت مصادر سورية، اليوم الأحد، وفاة الفنانة السورية مي سكاف عن عمر يناهز 49 عاما بالعاصمة الفرنسية باريس، في ظروف مجهولة وغامضة.

ذكرت مصادر مقربة من الفنانة السورية أن سكاف توفيت بظروف غامضة، ولم تتضح على الفور أسبابها وملابساتها فيما أكدت المصادر أنها توفيت منذ الليلة البارحة (ليل الأحد/لإثنين)، بحسب موقع “عكس السير” السوري.

وتقيم الفنانة مي سكاف في باريس منذ العام 2013.

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وأكد المخرج السوري ثائر موسى صحة الخبر واصفًا مي سكاف بأنها “أطيب الناس وأطيب وأصلب الأرواح.”

ومي سكاف من مواليد دمشق 1969، درست الأدب الفرنسي في جامعة دمشق، وبدأت مشوارها الفني عام 1991.

وشاركت سكاف في العديد من الأعمال الفنية، قبل أن تغادر سوريا بعد الثورة، التي شاركت بها بقوة وعرفت بمواقفها المعارضة للنظام، وخرجت في بضع مظاهرات سلمية، وتم اعتقالها سابقًا من قبل السلطات السورية.