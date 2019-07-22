إعلامية سعودية تعتذر لارتدائها ملابس غير محتشمة

اعتذرت الإعلامية السعودية شيرين الرفاعي بعد الهجمة التي تعرضت لها على مواقع التواصل الاجتماعي واتهامها بارتداء "ملابس غير لائقة أو محتشمة"، ما أى لتحويلها للتحقيق.

وقالت الرفاعي في تغريدة لها: "أتقدم بالاعتذار الشديد عما تم تداوله من فيديو تدشين قيادة المرأة للسيارة في وطني الحبيب أبقى ابنتكم ولكم مني كل الاحترام والتقدير.. والعفو عند المقدرة".

وأشارت وزارة الإعلام عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، عن إحالة الإعلامية السعودية للتحقيق بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تقدم تقريرا عن قيادة المرأة، وترتدي ملابس "غير محتشمة"، ما تسبب بجدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة، أن "شيرين خالفت الأنظمة والتعليمات الخاصة بالهيئة بظهورها بملابس غير محتشمة.. وهي ستحاسب على ذلك".

وظهرت شيرين في مقطع فيديو مرتدية ملابس، تظهر فيها بعباءة بيضاء مفتوحة تكشف تحتها جزءا من ملابسها وجسدها، إضافة لجزء من شعرها بشكل غير مألوف لدى نساء المملكة المعروفات بملابسهن المحتشمة، ما أثار جدلا واسعا في السعودية.