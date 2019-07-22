ماذا حدث لـ مونيكا لوينسكي بعد 20 عام على الفضيحة الجنسية؟

اندرجت المتدربة الشابة في البيت الأبيض البالغة 22 عاماً، ضمن إحدى أشهر النساء في العالم، وذلك بعد العلاقة الغرامية التي جمعتها مع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

ويذكر أن هذه العلاقة كانت ستؤدي إلى عزل الرئيس كلينتون، الذي قال في بداية القصة أنه "لم يكن لدي أية علاقة جنسية مع هذه السيدة، السيدة لوينسكي"، ولكنه عاد وصرح في وقت لاحق أنه كان بينهما بعض العلاقات الجسدية غير المقبولة.

وبعد الفضيحة الجنسية تابعت لوينسكي دراستها في جامعة لندن البريطانية وحصلت على شهادة الماجستير، ثم عملت بمجال الأزياء وصنعت مجموعة من الحقائب النسائية،وفي عام 2014 بدأت لوينسكي بالعمل كناشطة حقوقية ضد التحرش، وإلقاء المحاضرات على جماهير النساء وتوعيتهن، كما نقلت صحيفة "غازيتا".