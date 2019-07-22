موقع نتائج التوجيهي 2019 الأردن … ورابط استخراج نتائج توجيهي وزارة التربية والتعليم

يبحث الآلاف من طلاب وطالبات الثانوية العامة بالأردن الآن عن موقع نتائج توجيهي الأردن 2019، حيث أنهم ينتظرون لحظة ظهور النتائج على صفيح ساخن منذ اللحظة التي أنهى الطلاب فيها امتحاناتهم بنهاية الشهر الماضي، وهنا نرصد لكم بصورة تفصيلية كافة الأخبار المتعلقة بنتائج توجيهي الأردن فابقوا معنا.

نتائج الثانوية العامة “توجيهي الأردن” 2019 :

يتابع الطلاب الآن لحظة بلحظة كل الأخبار المتعلقة بنتائجهم بفارغ الصبر، فيحري الآن تصحيح دفاتر الإجابات ورصد الدرجات وتجميعها في الكنترولات بشتى انحاء المملكة الهاشمية الأردنية، هذا وقد شددت الوزارة على ضرورة تحري الدقة في التصحيح والمراجعة الدقيقة لإجابات الطلاب حتى يحصل كل طالب على حقوقه كاملةً.

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وفيما يتعلق بموعد إعلان النتائج فمن المنتظر أن تكون متاحة للجميع بحلول يوم الخميس المقبل الموافق 25 يوليو، حيث يعقد وزير التربية والتعليم مؤتمراً صحفياً يقدم فيه نسب النجاح وعدد الطلاب الأوائل وكافة التفاصيل المتعلقة بالنتائج، وفيما يلي ننشر لكم روابط رسمية تمكنكم من الاستعلام عن النتائج فور رفعها مباشرةً.

رابط الاستعلام عن نتائج توجيهي 2019 :

من المنتظر أن يعتمد وزير التربية والتعليم الأردني النتائج في موعد أقصاه الخميس المقبل، على أن يتم رفع النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ليتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم من خلال الدخول على الموقع وكتابة اسم الطالب ورقم الجلوس، ومن ثم تظهر النتائج فوراً، وهنا نقدم لكم متابعة حصرية لحظة بلحظة حتى تظهر النتائج.