موقع التسجيلات الجامعية الاولية 2019 في الجزائر

انطلقت التسجيلات الأولية والنهائية الخاصة بالسنة الجامعية 2019-2020 في الجزائر، اليوم الاثنين، بالنسبة للحائزين الجدد على شهادة البكالوريا حسب الرزنامة التي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي حددت تاريخ 12 سبتمبر لاختتام العملية.

وسبق فترة التسجيلات الأولية للحائزين الجدد على شهادة البكالوريا المحددة من 22 الى 24 جويلية تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى مؤسسات التعليم العالي (من 15 الى 23 جويلية 2019) ومرحلة اولى (20 الى 22 جويلية) خصصت لاستغلال نتائج البكالوريا وتحديد المعدلات الوطنية الأدنى لضبط المراتب في بعض الشعب، بحسب موقع الاذاعة الوطنية.

وستكون فترة التسجيلات الأولية (22 الى 24 جويلية) متبوعة بفترة تأكيد التسجيلات الأولية (25 الى 26 جويلية) ثم معالجة الرغبات (24 جويلية الى 3 أوت) وأخيرا الإعلان عن نتائج التوجيهات (3 أوت مساء).

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وستخص المرحلة الثانية التي ستمتد من 4 الى17 أوت للتأكيد أو إعادة التوجيه أو إجراء المقابلات والإمتحانات بالنسبة للشعب المعنية (4 الى 8 أوت).

ثم فتح بوابة "الإيواء"(8 الى17 أوت) والمعالجة الثانية لحالات الرسوب في الامتحانات/المقابلات وطلبات اعادة التوجيه (14 الى17 أوت صباحا) والإعلان عن نتائج التوجيهات (17 أوت ).

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