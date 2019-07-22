دراسة تحدد نوع شخصية الانسان من نفقاته

أكد باحثون من خلال دراسة أجريت على أكثر من مليوني سجل للمصروفات تعود لـ 2193شخص ونشرت في Psychological Science، حول تحديد نوع شخصية الانسان من خلال نسبة نفقاته ، وقد ساعدت طريقة التعليم الآلي الباحثين على تحليل هذه النفقات.

و وافق جميع المتطوعين على الإجابة عن أسئلة الباحثين تحريريا، ما ساعدهم على معرفة فيما إذا كانوا ماديين ومدى قدرتهم على ضبط النفس، وكذلك التعرف على الصفات "الخمس الكبرى"-الضمير، الانبساط والنوايا الحسنة والعصبية وتقبل الجديد.

أما ما يخص نفقات المشتركين فقد تم تقسيمها إلى خمس فئات – سوبرماركت، متاجر الأثاث، التأمين، الإنترنت والمقاهي. وقد ساعدت طريقة التعليم الآلي الباحثين على إيجاد علاقة بين فئة النفقات وبين الصفات الشخصية للمشتركين.

اتضح، أن العلاقة بين الخصائص الشخصية والنفقات غير واضحة تماما. ولكن تمكن العلماء بدقة من معرفة إذا كان الشخص يتميز بضبط النفس وهل يميل إلى المادية.

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كما تمكن الباحثون من تحديد تقبل الشخص للجديد (الانفتاح) مما ينفقه مثلا على تذاكر السفر بالطائرة. أما صفة الانبساط فقد تم تحديدها عند الذين ينفقون على المواد الغذائية والمشروبات. وأما ذوو النوايا الحسنة، فقد تميزوا بالادخار وتقديم المساعدة للآخرين. كما اتضح للباحثين أن الماديين يفضلون إنفاق أموالهم على المجوهرات والحلي، ونادرا ما يتبرعون بالمال مقارنة بالآخرين.

تقول الباحثة ساندرا ماتز، "لقد تمكنا من تحديد نوع شخصية الإنسان بغض النظر عن عمره ودخله. الاستثناء الوحيد كان الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الفقيرة جدا. لقد عانينا من تحديد نوع شخصيتهم. والسبب إمكانياتهم المحدودة في إنفاق المال"، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

يختتم الباحثون ، " أنه أصبح من السهولة اليوم تحديد نوع شخصية الإنسان بالضبط ودون خطأ، حيث يتم تسجيل سلوك الأشخاص في شكل رقمي على نطاق متزايد باستمرار. لذلك، يجب على السلطات ضمان حماية الأفراد (والمجتمعات) من أي إساءة استخدام محتملة لهذه البيانات".