موعد نتائج توجيهي الثانوية العامة 2019 في الأردن - نتائج التوجيهي

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن موعد اعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي 2019 في الاردن بشكل رسمي بقرار من الوزارة للطلاب بحسب أرقام الجلوس.

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي اطلعت وكالة سوا الاخبارية عليه بأن اعلان نتيجة الثانوية العامة في الأردن بتاريخ 25 يوليو الجاري بعكس ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتهت الوزارة من عملية تصحيح اختبارات الثانوية العامة 2019 بشكل كامل في كافة محافظات المملكة الهاشمية فيما بدأت عمليات التدقيق والفرز قبل نشر النتائج بشكل رسمي في الخامس والعشرين من يوليو الجاري في ظل توقعات بارتفاع نسبة النجاح بين الطلاب والطالبات.

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وبينت الوزارة بأنه سيتم الإعلان عن نتائج توجيهي 2019 في الأردن عبر موقع الوزارة الرسمي بحسب أرقام الجلوس الخاصة بكل طالب.

ودت الوزارة طلاب الثانوية العامة في الأردن والأهالي إلى التروي بشأن اعلان النتائج وعدم الوثوق بأي موقع لا يندرج تحت إدارة الوزارة.

وقد حذرت وزارة التربية والتعليم الأردنية المواطنين من استخدام الألعاب النارية أو إطلاق النار خلال الاحتفالات عقب صدور نتائج الثانوية العامة 2019 في الأردن.