خلافات بين الفنان القصبي والسدحان تشتعل من جديد

رفع الفنان السعودي ناصر القصبي دعوى قضائية ضد الفنان السعودي عبد الله السدحان ،مطالباً منه ردَّ سيارتين قديمتين موديل 82 وموديل 73 ،حيث اشتعلت الخلافات مجدداً بينهم.

ورد السدحان في تغريدة له عبر موقع تويتر:" وكتب السدحان في تغريدة على موقع "تويتر": "اليوم تلقيت اتصالا من مكتب المحامي عبدالعزيز المحمدي، يقول فيه إن الفنان النجم العظيم الرائع المبهر رافع دعوى علي يطالب بسيارتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73 الي عنده سطحة يجي يحملها لدبي والزايد يشيله معها.. قلّت المروءة".

و يذكر أن القصبي رفع منذ أسابيع دعوى قضائية ضد زميله الممثل السعودي عبد الله السدحان لفض الشراكة القائمة بينهما في شركة الهدف للإنتاج الإعلامي، التي يملكانها وأنتجا من خلالها مسلسلهما الكوميدي الشهير "طاش ما طاش" بأجزائه الـ 18، والذي توقف إنتاجه عام 2011، بعد الانفصال الفني بينهما، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

لم يفوت الفنان السدحان فرصة، إلا وتحدث فيها بمرارة حول انفصاله عن "توأمه الفني" ناصر القصبي، وبلهجة مليئة بالحنق والأسف يقول السدحان "في قلبي زعل".. أما ناصر القصبي فصمت طويلا.