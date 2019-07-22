تعرف على المدن الأكثر ارتفاعاً في العالم

نشرت شركة Emporis الألمانية المختصة باستخراج بيانات عقارية عن المباني حول العالم ، عن أكثر الدول والمدن العالمية التي تحتوي على أبنية شاهقة ومرتفعة جداً والتي تمثل واجهة سياحية وإدارية للدول وتمثل رمز وهوية الدولة .

وتحتل مدينة سول في كوريا الجنوبية المرتبة الأولى كأكثر مدن العالم امتلاكا لناطحات السحاب، ويبلغ عددها 16,359 مبنى

وفي المرتبة الثانية، حلت العاصمة الروسية موسكو، إذ تحوي 12,317 مبنى شاهق الارتفاع، وتليها هونغ كونغ التي تضم 7,913 مبنى، بحسب مانشرت شركة Emporis لأبحاث البناء.

وبحسب الشركة فإن تعريفها للأبنية الشاهقة هي التي يزيد ارتفاعها عن 35 مترا أو 12 طابقا.

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أما أطول المباني فيحتل "برج خليفة" في دبي المركز الأول بارتفاع 828 مترا في الوقت الذي تمتلك فيه المدينة 50 ناطحة سحاب قيد الإنشاء.

ومن بين الأبراج في المدينة الإماراتية وقيد الإنشاء، "برج خور دبي" والذي سيصبح أطول مبنى في العالم، بعد الانتهاء من أعمال بنائه المتوقعة في عام 2020، وسيبلغ ارتفاعه 1,300 مترا.

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وتعتبر مدينة شنجن الصينية الرائدة في العالم بإتمام ناطحات السحاب الجديدة، اذ نجحت ببناء 14 ناطحة سحاب العام الماضي.