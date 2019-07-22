ترامب يشارك عروسين حفل زفافهما بشكل مفاجئ

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عروسين حفل زفافهما في أحد نوادي الغولف التي يمتلكها في ولاية نيوجيرسي.

وكان العريس مونغيلي قد أرسل، في وقت سابق، عددا من الدعوات إلى البيت الأبيض يدعو فيها شخصيات بارزة لحضور الزفاف.

ليفاجئ الرئيس الأمريكي الحضور خلال وقت تقديم المشروبات ليقابل العريس وعروسه بالإضافة لأفراد العائلة.

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وبحسب مقطع مصور تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر الرئيس الأمريكي وهو يدخل إلى حفل الزفاف وسط صراخ الحاضرين في الوقت الذي ارتدى فيه ترامب بذلة سوداء دون ربطة عنق.

وتفاعل الحاضرون مع الرئيس ترامب وبدأوا يرددون "USA، USA"، بينما عانق ترامب العروسين اللذين بدت عليهما ملامح السعادة.

ووفقاً لسبوتنيك، كان الرئيس ترامب يقضي عطلة نهاية الأسبوع في نادي ترامب الوطني للغولف في مدينة بدمينستر، قبل أن يعود إلى واشنطن أمس الأحد.