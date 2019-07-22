تعرف على شروط ومواعيد التقديم في منحة دراسة الألياف الضوئية

أعلنت عدة جهات مصرية مشتركة معاً (الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، المعهد القومي للاتصالات) عن توفير منحة تدريبية في مجال الألياف الضوئية، وذلك نتيجة الطلب المتزايد على هذا التخصص الناتج عن المشروعات القومية والمدن الجديدة الذكية التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً، ومن أبرز تلك المدن العاصمة الإدارية الجديدة.

مجالات الدراسة في منحة الألياف الضوئية

يدرس الملتحق بالمنحة المجال بصورة عامة وهي مرحلة الأساسيات، ثم يدرس بعد ذلك تخصص دقيق من التخصصات المتاحة، والتي تشمل:

إنشاء ومد وتركيب شبكات الألياف الضوئية.

تشغيل شبكات الألياف الضوئية.

صيانة شبكات الألياف الضوئية.

حيث تتيح تلك الدراسة التخصصية للمتدرب فرصة عمل ممتازة في هذا المجال الواعد، والذي يزداد عليه الطلب حالياً في سوق العمل، كما تساهم في توفير عمالة فنية متدربة جيداً لهذا المجال الواعد.

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شروط التقديم في منحة الألياف الضوئية

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ويكون من خريجي أحد المعاهد الفنية المتخصصة في مجالات الاتصالات أو الحاسبات، على أن يحصل المتدرب على التدريب في القرية الذكية بمقر المعهد القومي للاتصالات، ويبدأ هذا التدريب لجميع الفنيين المقبولين بداية من شهر سبتمبر 2019 المقبل.

التقديم للمنحة ولمزيد من المعلومات يتم عبر موقع الإلكتروني التالي http://www.nti.sci.eg/fibertot، ويتم التقديم لمدة شهر كامل من تاريخ الإعلان المنشور، ولمزيد من الاستفسارات يمكن لك الاتصال بالخط الساخن الخاص بالمنحة على رقم 16248.