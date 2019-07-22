حقيقة خبر وفاة البحرينية صابرين بورشيد اليوم - شاهد

نشر ناشطون ومواقع إعلامية محلية، يوم الاحد الثاني والعشرين من شهر يوليو 2019، خبر وفاة الفنانة البحرينية صابرين بورشيد وذلك بعد معاناة مع المرض، في وقت نعاها العشرات من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي "انستقرام، فيسبوك، تويتر".

ونشر العديد من النشطاء تغريدات حول وفاة صابرين بورشيد، حيث جاء فيها : "وفاة المذيعة صابرين بورشيد الله يرحمها (..) اللهم إرحم صابرين بورشيد واغفرلها اللهم ثبتها عند السوالّ يارب العالمين".

وكانت إحدى الناشطات قد كتبت في شهر أبريل الماضي : "يالله البنت الطموحة، الممثلة والمذيعة الرائعة صابرين بورشيد تعاني من ورم في الرأس، اشكثر هزتني هالصورة واحزنتني، صابرين تحتاج للعلاج باسرع وقت".

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كما صرح والدها السيد احمد بورشيد مؤخرا أن الحالة الصحية لابنته صابرين تشهد تراجعا مفاجئا، موضحا أنها أصيب بأورام في المخ وكانت تتلقى العلاج في إحدى المستشفيات المحلية، إلى أن وافقتها المنية صباح هذا اليوم.

وفي شهر أبريل المنصرم، شرعت صابرين بورشيد في تلقي العلاج في المانيا، وذلك عقب نشر والدها صورها وهي على سرير المرض بعد أن أصيبت بورم في المخ وفقدان الذاكرة وصعوبة في المشي بشكل طبيعي.