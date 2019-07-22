غرامة مالية ألف دولار بسبب قهوة

فرضت الشرطة الإيطالية، غرامة مالية قدرها 1000دولار، بعد رصد مجموعة من الأشخاص استخدامهم أنبوبة غاز صغير لتحضير قهوة تحت جسر ريالتو التاريخي في إيطاليا.

وطالبت الشرطة من سائحين ألمان مغادرة مدينة البندقية وفرضت غرامة بمبلغ ألف دولار، بعد رصدهم بتحضير قهوة تحت جسر ريالتو ، وقد كان الجسر تم تجديده سابقا بملايين الدولارات.

ووجهت السلطات للثنائي تهمة انتهاك قانون البندقية الذي تم إصداره حديثا بهدف الحفاظ على النظام في الأماكن العامة وسط الأعداد الهائلة من السياح الذين تستقبلهم المدينة سنويا.

وشمل القانون الجديد عدة شروط منها، أن يرتدي السياح القمصان في الأماكن العامة، ومنعت النزهات في مناطق معينة، ويحظر الاستحمام في النوافير أو الغوص في القنوات، ويتوافق كل انتهاك مع غرامة صادرة عن الشرطة المحلية، وفقاً لموقع سبوتنيك.

ويقدر عدد زوار البندقية بنحو 30 مليون سائح كل عام، بينما يعيش حوالي 55000 شخص في المدينة.