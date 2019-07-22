لوزنه الزائد: هدم شرفة منزل لعلاج مواطن في مصر

في سابقة من نوعها، هدمت فرق إدارة الحماية المدنية في مصر شرفة أحد المنازل في مدينة حلوان لنقل مواطن مريض نظراً لزيادة وزنه وعدم قدرته على الحركة.

وكان رئيس حي محافظة حلوان قد تلقى بلاغاً عن الحالة الصحية الصعبة للمواطن محمود ماضي أبو زيد والذي يبلغ من العمر 35 عاماً ويزن 500 كغم تقريباً.

وبعد معاينة حالته الصحية والتأكد من عدم قدرته على الحركة أو مفارقة السرير لوزنه الزائد قررت الإدارة المدنية هدم شرفة منزله لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما تلقت أجهزة الأمن في مديرية امن القاهرة استغاثة عاجلة من أبو زيد لتلقي العلاج مما اضطر الأجهزة الأمنية لتدمير شرفة منزله ووضعه في رافعة لنقله إلى مستشفى شبرا العام.

وبالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية والإسعاف، واستخدام ومعدات الحي تم إنزال المريض بواسطة الرافعة بعد كسر سور الشرفة، بحسب "إرم نيوز".