السعودية: رابط التسجيل في وظائف رئاسة أمن الدولة

أعلنت رئاسة أمن الدولية السعودية اليوم الاثنين عن بدء التسجيل في وظائف رئاسة الأمن والتدريب الخاص بالشؤون الفنية من تاريخ 28 يوليو الجاري وحتى الأول من أغسطس المقبل.

ونشرت رئاسة أمن الدولة الشروط اللازم توافرها في المتقدمين ليتم قبول طلباتهم حيث يشترط حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها او أن يكون المتقدم من حملة دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات أو من حملة شهادة الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية).

رابط التسجيل في وظائف رئاسة أمن الدولة السعودية

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ويذكر بأن رئاسة أمن الدولة بالسعودية هي مؤسسة إستخباراتية سيادية تم إنشائها في المملكة العربية السعودية بأمر ملكي صدر في عام 2017، وكذلك يوجد لدى رئاسة أمن الدولة عدة أفرع في كافة أنحاء المملكة: المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة وقوات طيران الأمن والإدارة العامة للشؤون الفنية، بحسب "عرب نيوز".