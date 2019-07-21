رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية لأسماء جديدة - وزارة التنمية الاجتماعية

بدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ، صباح اليوم الأحد، بصرف المنحة القطرية 100 دولارلآلاف الأسر الفقيرة، وذلك عبر فروع البريد المنتشرة في القطاع بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.

وذكرت اللجنة في تصريحٍ صحفي أن صرف المنحة القطرية - دفعة شهر 7 يوليو سيكون لـ60 ألف أسرة محتاجة في جميع أنحاء قطاع غزة، بمقدار 100 دولار لكل عائلة.

كــشــف اســـمــاء جـــديـــد لـــصـــرف الــمــنحة القــطــريــة ( اضــــغـــط هـــنـــا)

ووصلت أموال المنحة القطرية، ظهر أمس السبت، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "ايرز"، حيث تم إيداع الأموال في البريد المركزي بغزة.

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وكانت قطر صرفت سابقًا حوالي 11 مليون دولار، قبل أن تقرر الشهر الماضي بالتوافق مع حماس تخصيص منحة لـ60 ألف أسرة ونقل ما يتبقى منها إلى مشاريع مستدامة ستنفذ قريبا، كما أعلن عن ذلك السفير العمادي في تصريحات سابقة له.

ونشرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة رابطا لفحص أسماء المستفيدين. موضحةً أن عملية الصرف ستتم لـ 60 ألف أسرة اعتمدتها اللجنة القطرية من أصل 119 ألف.

ووصل الوفد القطري برئاسة خالد الحردان نائب رئيس لجنة إعادة إعمار قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، إلى قطاع غزة بعد مغادرته بفترة قصيرة عبر معبر بيت حانون "إيرز"، برفقة مدير الصندوق القطري مسفر المهاجري، لمتابعة ملفات خط كهرباء 161، والمستشفى الميداني شمال غزة.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار اضــــغـــط هـــنـــا