شروط ومواعيد التقديم بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة 2019

بعد انتهاء مشوار طويل على مدار عام كامل تقريباً في الثانوية العامة، والتي تمثل عبء ثقيل على الطالب والأسرة المصرية بجميع أفرادها، حان الآن موعد خطوة جديدة في المشوار التعليمي، وهي التحاق الطالب بأحد المعاهد العليا أو الكليات الجامعية، ومن ضمن المعاهد المتاحة للالتحاق بها المعاهد الصحية للقوات المسلحة، والتي أعلنت عن موافقة السيد القائد العام للقوات المسلحة المصرية على قبول دفعة جديدة من الإناث والذكور الراغبين في التطوع والالتحاق بالمعهد.

شروط القبول في المعاهد الصحية للقوات المسلحة 2019

أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة لهذا العام 2019 أو العام الماضي 2018 من شعبة العلمي علوم سواء كانت ثانوية عامة أو ثانوية أزهرية.

ألا يقل مجموع درجات الطالب عن نسبة 60%. أن يكون الطالب حاصل على نسبة 70% من مجموع درجات اللغة الإنجليزية. ألا يقل سن الطالب عن 17 عام ولا يزيد على 21 عام في 2019/10/1. موافقة الوالد أو ولي الأمر على الالتحاق بالقوات المسلحة المصرية.

أما باقي الشروط المطلوبة وكذلك المزايا التي يحصل عليها الطالب الملتحق بالدراسة في المعاهد الصحية للقوات المسلحة فيمكن لك الإطلاع عليها عبر الصورة التالية

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أماكن ومواعيد التقديم في المعهد الصحي للقوات المسلحة

يبدأ سحب الملفات للراغبين بداية من يوم 1-7-2019 وحتى يوم 15-8-2019، على أن يتم تقديم الملفات مرفق بها المستندات المطلوبة في موعد غايته 24-8-2019، حيث أن الأوراق المطلوبة لاستكمال ملف التقديم ما يلي