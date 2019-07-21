موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019/2020.. إعلان الحدود الدنيا للقبول بالكليات

ينتظر طلاب تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 الذين سجلوا الرغبات عبر موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكتروني للالتحاق بالكليات والمعاهد في العام الدراسي الجديد 2019/2020 ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 ويريدون معرفة موعد ظهور نتيجة التنسيق، وينشر موقع نجوم مصرية في هذا التقرير الموعد التقديري لظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالثانوية العامة وترشيح الطلاب الذين سجلوا الرغبات الذين وصل عددهم إلى 25 ألف طالبا وطالبة في اليوم الأول فقط للكليات والمعاهد.

وبدأ تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة بالعام الجامعي المقبل 2019/2020 في الساعة التاسعة من صباح الأحد 21 يوليو على أن تستمر عملية تسجيل الرغبات إلى يوم الخميس المقبل والموافق 25 يوليو، وفتحت معامل التنسيق بالجامعات أبوابها أمام أولياء الأمور والطلاب لتسجيل رغباتهم من خلالها كما أتاح الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية التسجيل منزليا.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2019

بعد إغلاق باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة في المرحلة الأولى للتنسيق عبر موقع بوابة الحكومة المصرية نهاية الأسبوع الجاري وتحديدا يوم الخميس الموافق 25 يوليو من نفس الشهر لن يتاح مجددا تعديل الرغبات للطلاب لأن اللجنة العليا للتنسيق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستبدأ أعمال التنسيق وتوزيع الطلاب على الكليات المتاحة في المرحلة الأولى للتنسيق على حسب رغباتهم.

وتعتمد عملية إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 على عدد من العوامل حيث يتم أولا تحديد العدد الذي سيتم قبوله بكل كليه ويتم اختيار أصحاب المجموع الأعلى وبعد استكمال العدد يتم أخذ أقل مجموع بين هؤلاء الطلاب ليكون هو الحد الأدنى للالتحاق بها مع الأخذ في الاعتبار بقواعد التوزيع الجغرافي للتنسيق التي تقوم على استنفاذ الطالب للرغبات داخل النطاق الجغرافي له.

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ويعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار خلال الأسبوع المقبل مؤتمرا صحفيا لإعلان الحدود الدنيا للالتحاق بالكليات في تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 وفي نفس الوقت سيكون متاحا للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة من خلال بوابة الحكومة المصرية لخدمات التنسيق وطباعة إيصال الترشيح الذي سيتقدم به الطالب للكلية لإتمام إجراءات التحاقه بها.

تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2019

وكانت اللجنة العليا للتنسيق قررت بدء المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2019 بحد أدنى للقسم العلمي شعبة العلوم بـ398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر لعدد طلاب 30152 طالب وطالبة، والشعبة الهندسية بالقسم العلمي بحد أدنى 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر لعدد 14690 طالب وطالبة.

أما القسم الادبي فتم تحديد الحد الأدنى بـ328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر لعدد 98 ألف و471 طالب وطالبة.

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