موعد وقفة عرفة في عيد الاضحى 2019 في مصر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن وقفة عيد الأضحى لعام 2019 توافق يوم السبت 10 أغسطس المقبل، وعليه يكون عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 11 أغسطس.

وقال المعهد إن ميلاد هلال شهر ذي الحجة، سيكون بعد حدوث الاقتران في تمام الخامسة و 12 دقيقة فجرًا بتوقيت القاهرة، يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1440هـ، الأول من أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن الهلال الجديد سيبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفي معظم دول العالم، يبقى بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (17 - 39 دقيقة).

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بدوره، قال الدكتور محمد غريب، أستاذ الشمس في معهد البحوث الفلكية، إنه وفقا للحسابات الفلكية فإن غرة شهر ذو الحجة 1440هـ فلكياً يوم الجمعة 2 أغسطس المقبل.

وأضاف غريب، أن وقفة عيد الأضحى لعام 1440هـ توافق يوم السبت 10 أغسطس المقبل، ليكون عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ يوم الأحد 11 أغسطس، وفقًا للحسابات الفلكية.

وشدد على أن هذه التوقيتات وفقا لما حدده معهد البحوث الفلكية، مؤكدا أن تحديد وقفة عرفات وعيد الاضحى المبارك يكون وفقا لرؤية دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية.