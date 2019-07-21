شاهد عرس ابن ايلي صعب على العروس كرستينا مراد - فرح زفاف ايلي صعب

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لحفل زفاف ابن المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، الذي وصفه البعض بأنه "خيالي".

واحتفل ابن المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، إيلي صعب جونيور، بحفل زفافه من كريستينا مراد في كنيسة بكركي في لبنان، حيث خطفت العروس أنفاس الحضور ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الخلابة.

وبما أن صعب يشتهر بتصاميمه الراقية، فكان من الطبيعي أن ترتدي زوجة ابنه فستاناً من تصميمه ومصنوعاً خصيصاً لها، حيث تميز الفستان بمظهره الساحر والملكي، ووصف البعض العروس بأنها بدت كأميرة من قصص الخيال.

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وخلال حسابه الرسمي على "إنستغرام"، تحدّث المصمم اللبناني عن الفستان قائلاً إنه يتميز بتفاصيل مطرزة من زينة الرأس وصولاً إلى الطرحة.

ولا تتوقف التفاصيل المطرزة عند الطرحة، إذ أنها تستمر في الظهور والتشعب من منطقة الصدر وصولاً إلى نهاية الفستان، وغيرها من التفاصيل الأنيقة.