متى نتائج السادس الاعدادي 2019 في العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية، أن موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي، سيكون خلال نهاية الاسبوع الجاري، في حال لم يطرأ أي تغيير جديد.

وفي سياق آخر، أنجزت الملاكات الهندسية في تربية محافظة ميسان مدرسة جديدة في ناحية الخير التابعة لقضاء المجر الكبير ، بهدف القضاء على ظاهرة الدوام الثنائي والثلاثي الذي تُعاني منهُ اغلب مدارس البلاد .

وبين المكتب الإعلامي ان محافظ ميسان افتتح صرحاً تربوياً جديداً ضمن مشاريع انعاش الاهوار خُصص ليكون ثانوية أطلق عليهاً اسماً "عطاء الاسلام المختلطة"، حيث تم تأثيث المدرسة التي تتألف من 12 صفاً دراسياً، اضافة الى جناح إداري ومختبرات علمية ومجموعة صحية وملعب.

وأضاف المكتب أن هناك مشاريع جديدة ستفتتح في المركز والاقضية والنواحي تصب في خدمة أبناء المحافظة الاعزاء، هذا وتمنت الوزارة احالة مشاريع جديدة كون الصلاحيات اناطت بالمحافظة وذلك لفك الدوام المزدوج في المدارس وتقليل اكتظاظ الطلبة في الصف الواحد .