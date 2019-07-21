رابط معبر باب السلام حجز موعد اجازة عيد الاضحى 2019 - كافة المعابر

قالت إدارة معبر باب السلامة الجانب السوري عبر بيان رسمي، إن رابط إجازة عيد الأضحى 2019، سيتم تفعيله خلال الأيام القليلة القادمة بشكل متاح لجميع السوريين المقيمين في سوريا.

وأوضحت الإدارة أن موعد الدخول إلى سوريا لقضاء إجازة عيد الأضحى سيبدأ يوم 19 آب القادم ولغاية 31 من شهر كانون الأول من العام 2019، مرجحة أن يبدأ تفعيل الموقع مساء اليوم الجمعة، أو يوم غد السبت.

وأشارت الإدارة إلى أنه لن يسمح لحاملي الإقامة أو الجنسية التركية، أو إذن العمل بالعبور إلى سوريا، وسيكون الدخول والحجز مقتصراً للحاصلين على بطاقة “الكيملك” الصفراء.

وأضافت أن الأطفال دون سن 18 عاماً يجب أن يكونوا برفقة الأب أو الأم، أما الأطفال دون سن الخامسة ولم يتمكنوا من الحجر تتم إضافتهم من قبل الجانب التركي على حجز أحد الوالدين.

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وبخصوص الأطفال الذين فقدوا الأب والأم في تركيا ولديهم وثيقة وفاة رسمية يسمح لهم بالخروج من الأراضي التركية شريطة أن يكون ذلك مع الشخص الكفيل قرار مثبت من المحكمة التركية.

معبر باب السلامة

معبر جرابلس

معبر باب الهوى