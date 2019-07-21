تردد قناة طلقة هندي الجديد على نايل سات 2019

حصد المسلسل الهندي "حب الصدفة" أو ما يطلق عليه "بلا ملجأ" نجاحا ساحقا في قناة "ام بي سي دراما" وحقق جذب قطاع عديد من الجمهور المصري والوطن العربي، حيث يعرض العمل أيضا على قناة طلقة هندي.

ويأتي ذلك نظرا لشعبية الفنانة الهندية "جينفر وينجت" لدى قطاع عديد من الجمهور العربي من خلال موهبتها الفنية وتميزها في المسلسلات التي تقوم ببطولتها.

ونجحت "وينجت" في صناعة نجوم عديدة آخرهم هارشاد شوبرا الذي أبدع في دور "ادتيتيا" في العمل الدرامي، ومن المقرر أن ينتج جزء آخر من المسلسل خلال العام المقبل.

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ويدور المسلسل حول الخيانة وما تحمله من تبعات من جانب المحبين وتقلب الأحداث طبقا لسير العمل الدرامي، وغيرها من الأحداث المثيرة والمشوقة.

تابعوا أحداث المسلسل بشكل تفصيلي من خلال قناة طلقة هندي، والتي تبث على القمر نايل سات 2019 بشكل يومي، متابعة طيبة نتمناها لكم مع تردد قناة طلقة هندي.

تردد قناة طلقة هندي: 11603 أفقي