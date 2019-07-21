نتائج الاعتراض على بكالوريا 2019 في سوريا

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا، مساء الأحد، عن نتائج الاعتراض على البكالوريا للعام الدراسي 2019 في كافة المحافظات التابعة لها.

وفي وقت سابق، أعلن وزير التربية عماد العزب صدور نتائج شهادة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والمهنية وفروعها النسوية والصناعية والتجارية لدورة 2019 الأولى على موقع وزارة التربية.

وأوضح العزب أنه بلغ عدد المتقدمين في الفرع العلمي 119148 طالبا و طالبة نجح منهم 70623 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 27ر59 بالمئة. وفق وكالة "سانا"

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وأضاف العزب: "إنه بلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي 71095 طالبا وطالبة نجح منهم 29387 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 33ر41 بالمئة.. كما بلغ عدد المتقدمين للثانوية الشرعية 2055 طالبا وطالبة نجح منهم 1264 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 51ر61 بالمئة".

بدورها تنشر لكم وكالة سوا الاخبارية، نتائج الاعتراض على نتائج بكالوريا 2019 لجميع المحافظات، حصريا وقبل الجميع، سعيًا منها لتكون دوما في خدمتكم وخدمة المواطن العربية.

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