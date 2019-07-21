هنا.. رابط ” نتائج البكالوريا ” 2019 برقم التسجيل عبر موقع وزارة التربية الوطنية الديوان...

يبحث الكثيرون من طلاب وطالبات شهادة البكالوريا في الجزائر للعام الدراسي الحالي 2018- 2019 الدور الأول،عبر المواقع على شبكة الأنترنت عنها للحصول على الدرجات إلكترونيًا عقب إعلان وزارة التربية الوطنية عنها، وتحديد يوم غدًا الإثنين الموافق 22- 7- 2019، حيث يمكن لجميع الطلبة والطالبات سحب كشف النقاط، حتى يتمكنون من اللحاق بالتسجيلات الجامعة تبدأ غدًا أيضًا.
نتيجة البكالوريا 2019 في الجزائر
وأعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية،عن قوائم الناجحين في شهادة البكالوريا الجزائر 2019، والتي بلغت نسبة النجاح 54.56%، بينما بلغت نسبة نجاح ذوي الإحتياجات الخاصة 64.12%، وأرتفعت نسبة النجاح في مدارس أشبال الأمة إذ بلغت 99.40%، فيما بلغت نسبة النجاح في مدارس شبلات الأمة 100%.
موعد إعلان نتائج البكالوريا 2019 الجزائر:
أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية، عن موعد إعلان نتائج البكالوريا 2019 حيث أوضحت خلال مؤتمر صحفي أن النتائج ستكون متاحة على الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات اليوم الأحد 21- 7- 2019، كما سيتم الإعلان عن قوائم الناجحين في نفس الوقت.
وأكد وزير التربية الوطنية الناجحين، أن قوائم الناجحين تم نشرها بالمدارس، مهنأ الناجحين في شهادة البكالوريا، ومشددًا على أن نتائج البكالوريا هذا العام مقبولة وحسنة، رغم الظروف التي مرت بها الدراسة والمدارس، وحصلت الطالبة إيمان حمزاوي على أعلى معدل في البكالوريا 2019، إذ تمكنت من تحقيق 18.58، كما تصدرت ولاية عين الدفلي أعلى معدلات النجاح في الجزائر.
رابط الحصول على نتائج البكالوريا 2019 الجزائر:
يمكن لجميع الطلاب والطالبات الحصول على نتائج شهادة البكالوريا الجزائر 2019، إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، عن طريق موقع نتائج البكالوريا 2019 الجزائر عبر الرابط التالي: bac.onec.dz ، وإتباع الخطوات التالية: كتابة رقم التسجيل، ثم الضغط على استظهار النتيجة.