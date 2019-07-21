هنا.. رابط ” نتائج البكالوريا ” 2019 برقم التسجيل عبر موقع وزارة التربية الوطنية الديوان...

يبحث الكثيرون من طلاب وطالبات شهادة البكالوريا في الجزائر للعام الدراسي الحالي 2018- 2019 الدور الأول،عبر المواقع على شبكة الأنترنت عنها للحصول على الدرجات إلكترونيًا عقب إعلان وزارة التربية الوطنية عنها، وتحديد يوم غدًا الإثنين الموافق 22- 7- 2019، حيث يمكن لجميع الطلبة والطالبات سحب كشف النقاط، حتى يتمكنون من اللحاق بالتسجيلات الجامعة تبدأ غدًا أيضًا.

نتيجة البكالوريا 2019 في الجزائر

وأعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية،عن قوائم الناجحين في شهادة البكالوريا الجزائر 2019، والتي بلغت نسبة النجاح 54.56%، بينما بلغت نسبة نجاح ذوي الإحتياجات الخاصة 64.12%، وأرتفعت نسبة النجاح في مدارس أشبال الأمة إذ بلغت 99.40%، فيما بلغت نسبة النجاح في مدارس شبلات الأمة 100%.