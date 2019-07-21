تراند اليوم : إيناس الدغيدي وتعليق ذكي على فضيحة خالد يوسف – فيديو

علقت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، لأول مرة على فضيحة زميلها المخرج خالد يوسف، بعد انتشار مقاطع إباحية له مع ممثلات ومذيعات وسيدات أعمال.

إيناس قالت في تصريحات تلفزيونية: (ده موضوع حساس، وهو زميل مخرج، والواحد ما يقدرش يعيب في زميل، خصوصاً أني ماعرفش حقيقة الموضوع، ودلوقتي في النت بتطلع أكاذيب كتيرة وما حدش عارف الحقيقة فين، بس في قضايا وتحقيقات أكيد هتبين الحقيقة، لكن ما قدرش أقول حاجة دلوقتي لان ممكن كل ده يكون فرقعة ماقدرش أصدق حاجة).

تابعت توجه رسالة لخالد جاء فيها: (إنت اخترت طريق السياسة، وكان لازم تاخد بالك كويس من تصرفاتك، وتعرف أن ليك أعداء أنت عارفهم وأعداء ماتعرفهمش).

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إيناس كانت في غاية الذكاء إذ حاولت أن لا تدين زميلها ولا تبرئه بالمطلق..

وحاولت الهروب لكنها عادت وأدانته خصوصاً حين قالت لها: كان عليك أن تنتبه لتصرفاتك..

ما يعني اعترافها بأن التهم الموجهة إليه حقيقية.