شاهد: حقيقة حمل الفنانة شيرين عبد الوهاب

نفى حسين حبيب، والد حسام حبيب زوج النجمة شيرين عبد الوهاب، إدلاءه تصريحات إعلامية حول حمل الفنانة المصرية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه كل ما يتم تداوله مجرد شائعات.

وكتب حبيب في حسابه على موقع "فيسبوك": "أنا لم أدلِ بأي تصريحات بخصوص حسام وشيرين وأي صفحة أو موقع يتحدث عن لساني فهو كاذب".

واشارت التعليقات على منشور حبيب، إلى أنه نفى إدلاءه بتصريحات، لكنه لم ينف حمل شيرين، فيما لم تؤكد شيرين أو حسام حبيب أخبار حملها، ليكتفوا بنشر صور رومانسية جمعتهما من رحلتهما في أمريكا.

وكانت تقارير إعلامية انتشرت في الساعات الأخيرة تنقل عنه قوله إن شيرين حامل، بعد أخبار سابقة تفيد بحمل شيرين في الشهر الرابع ورغبتها في إخفاء هذا الخبر عن جمهورها ووسائل الإعلام، وأنها تفكر في الإنجاب بالولايات المتحدة الأميركية كما يفعل الكثير من النجوم العرب.