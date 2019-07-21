تفاصيل طلاق هنا شيحا وأحمد فلوكس || تعليق صادم من “هنا شيحا”

تصدر خبر طلاق كلا من الفنانة هنا شيحة عن الفنان أحمد فلوكس، قائمة التريند على “جوجل” اليوم الأحد، بعد إعلان الفنانة بشكل رسمي عن قرار الانفصال والذي تم اتخاذه منذ شهور من الآن، قبل أن يظهر للجمهور اليوم بحسب تصريحات الفنانة هنا شيحا.

ولم يدم الزواج بين الفنانين سو عام، حيث أعلنت الفنانة هنا شيحة انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس، بعد أقل من عام زواج، رغم قصة الحب التي جمعتهما والتي انتهت بالزواج في 2018 في مفاجأة للوسط الفني حينها، وشارك الفنانين في عرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفاله بيوم “ذوي الاحتياجات الخاصة”، حيث ظهرا أمام الرئيس السيسي بالفستان الأبيض.

ووفق لتصريحات الفنانة هنا شيحا فقد أكدت خبر الانفصال فعليًا منذ 3 أشهر، وعلقت قائلة: لم تزعجني تلك الأحاديث حول الانفصال، كما كشفت أنها الآن لتصوير دور جديد في مسلسل “نصيبي وقسمتك” مع المخرج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين، حيث كانت أنباء قد تردّدت في الآونة الأخيرة عن وقوع خلافات بين هنا وأحمد، وقام كل منهما بإلغاء متابعته للآخر على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وقيام أحمد فلوكس بحذف صورهما من حسابه الشخصي.