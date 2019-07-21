تنسيق المرحلة الأولى 2019 لطلاب الثانوية العامة | رابط مباشر لبوابة الحكومة المصرية...

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بدأت صباح اليوم الأحد 21 يوليو 2019 المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2019، حيث توافد آلاف الطلاب منذ العاشرة صباحا صوب مكاتب التنسيق التي وفرتها وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي؛ لاستيعاب أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة في جميع محافظات الجمهورية، وهذا الأماكن هي:
محافظة القاهرة
- معامل كلية الهندسة – صباحة محمد عبد المقصود – 01280811664
- معامل كلية الزراعة – أ/ محمد لطفى محمد – 35681968
- معهد الدراسات والبحوث الاحصائية – أ/ عبير يحى عبد الجواد – 01225217799 – أ/ هالة اسماعيل احمد – 0100330887
محافظة الإسكندرية
- في كلية الاداب – م / هبة الله فؤاد احمد – 348757370
- في كلية العلوم 359098720
- علوم محرم بك – 359098720
- المدينة الجامعية – 342899160
- الهندسة – 359144750
- التربية الرياضية بنين ابى قير – 356211230
- التربية – 348057520
محافظة دمنهور
- معمل كلية التجارة المجمع النظري بالا بعادية – أ/ ماهر عبد الفتاح – 4532822270 – 1002238927
- معمل كلية التربية – أ/ صلاح هنداوى – 4532822250
- معمل كلية الطب البيطري المجمع العلمي – 111266310 – 4533205700
- معمل كلية العلوم – 4532930110
- عين شمس – معمل كلية الحاسبات داخل الحرم – محمد حسنى مصطفى – 12836003810
- معمل كلية آداب داخل الحرم – احمد مصطفى رشدي – 10011449490
- كلية البنات بمصر الجديدة – كريم مسلم – 10082848810
- كلية الهندسة العباسية – سيدة طه محمد الخولى – 12208733160
- المدينة الجامعية طلبة بالعباسية – احمد خضر – 12278552060
محافظة أسيوط
- معمل الحاسب الالى بكلية الاداب – فرغلى احمد عطية – 10970998060
- معمل الحاسب الالى بقطاع (1) – محمد عبد العظيم – 10038518830
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نسبة تنسيق المرحلة الأولى 2019 لطلاب الثانوية العامة
ووفقا لما نشرته اللجنة العليا لتنسيق فقد تقرر فتح موقع بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg أمام الألأف من الطلاب للبدأ في المرحلة الأولى 2019، بحد أدنى، للشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بإجمالي 30152 طالبًا. تنسيق المرحلة الاولى 2019 أما الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بإجمالي 14690 طالبًا، بينما الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بإجمالي 98471 طالبًا، بإجمالي بلغ 143313 طالبًا بالشعب الثلاث، ومن المقرر أن يغلق موقع التنسيق الخميس القادم، وذلك لطلاب المرحلة الأولى.
ونقدم لمتابعي “نجوم مصرية” من الطلاب وأولياء الأمور رابط مباشر لموقع بوابة الحكومة المصرية هنا حيث يمكن لطلاب المرحلة الأولى الدخول الآن على الموقع وتسجيل الرغبات وفق الدرجات التي أعلنتها وزارة التعليم العالي، والتي حددت نسبة قبول كل كلية من كليات القمة “الطب – الصيدلة – الهندسة – طب أسنان – العلوم”.
خطوات البسيطة لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق
ننشر لكم الآن خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، حيث على طالب الثانوية العامة أن يقوم بالدخول إلي موقع الحكومة الإلكترونية المحدد وهو www.tansik.egypt.gov.eg، وصورة صفحة موقع التنسيق الإلكتروني علي بوابة الحكومة المصرية.
قم بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص بالطالب طبقا لمرحلتك “الأولى – الثانية – الثالثة”، حيث عليك بالدخول لموقع التنسيق في اليوم المحدد لمجموع درجاتك، إذا كان الدخول عن طريق معامل الحاسبات بالجامعات، وانقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه، وفي الأسفل صورة الخطوة الأولي لإدخال رقم الجلوس والرقم القومى ونقل الرقم التأكيدي
قم الآن بالضغط علي الخطوة التالية، وهي أن يتعرف عليك حاسب التنسيق المركزي وتظهر 1- إذا كنت قد تقدمت برغباتك قبل ذلك تظهر لك شاشة تعرض الرغبات المسجلة سابقا 2- -أما إذا كنت تتقدم للمرة الأولي برغباتك تظهر لك شاشة البيانات الأساسية.
تحقق الآن من بياناتك الأساسية، على رابط تنسيق الحكومة المصرية، ثم اضغط الخطوة التالية وفي حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل اتصل فورا بمكتب التنسيق أو فروعه بالجامعات المصرية أو رقم 19468، المجموع الكلى الذى يظهر للطالب يتضمن الآتى: المجموع الأصلى + درجة الحافز الرياضي (إن وجدت) ، الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري = المجموع الكلي × 410/370.
الآن تظهر لك شاشة اختيار وتعديل الرغبات، حيث أنها تحتوي على 60 خانة للاختيارات بواسطة مفاتيح الإضافة والتعديل، وكل ما عليك الآن أن تقوم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع.