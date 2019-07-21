وفاة جد الفنان المصري احمد مالك

نشر الفنان المصري احمد مالك عبر حسابه الشخصي في موقع الانستغرام ،صورة لجده داخل بروزا ليعلن عن وفاته اليوم الاحد الموافق 21 يوليو/حزيران 2019.

ونشر مالك صورة لجده عبر الانستغرام ، وكتب عليها :" إلى اللقاء لروحك المسالمة الجميلة، هدوئك و احترامك علمنا كتير واتمنى أقدر أكون مشرف لك، افتكروا جدي في صلاوتكم و دعائكم لو تقدروا، شكرًا لكم".

ويذكر الفنان مالك ينتظر عرض فيلمه" الكنز2"، والذي من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته محمد سعد، هند صبري، محمد رمضان، روبي، أحمد رزق، أحمد حاتم.