ما حقيقة انفصال أحلام عن زوجها القطري

انتشرت الإشاعات في الفترة الأخيرة عن انفصال الفنانة الإماراتية أحلام عن زوجها القطري بطل سباقات الرالي "مبارك الهاجري" ، وعلقت احلام عبر حسابها الشخصي على تويتر لتنفي الإشاعات التي تم تداولها.

ونشرت الفنانة أحلام صورة لها مع زوجها،وكتبت عليها : " كيف الجسد يعيش من دون روح .....وانت روحي ".

يشار إلى أن نفس الشائعة تكررت في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، إذ انتشر هاشتاج #طلاق_الفنانة_أحلام الذي وصل إلى الترند في موقع "تويتر"، وذلك بعد أيام من نجاح حفلها الكبير في مهرجان "موازين"، في المغرب التي لقيت أصداء واسعة.

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وعلقت أحلام وقتها على هذه الشائعة بتغريدة ساخرة، قالت فيها: "يا صاحب الهشتاق على الأقل سوّ هشتاق لحفلتي في ‎#أميركا تاريخ ٢١/ ٧ /٢٠١٨ المشكلة إنه يحبني وأنا أحبه"، في إشارة إلى زوجها، وأشارت إلى: "وحنا نحب بعض واجد واجد" وكررتها 30 مرة.

ورغم عدم نفي أحلام للشائعة هذه المرة، إلا أن مقربين منها نفوها جملة وتفصيلا، وأكدوا على حبها لزوجها، وأن الشائعة تتكرر كثيرا على عدد من الفنانين والمشاهير، وفقاً لموقع سبوتنيك.

وتزوجت أحلام من مبارك الهاجري في 2003، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء، هم فاهد وفاطمة ولولوة.