شبيهة الفنانة بلقيس تعود من جديد

علقت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، على فيديو انتشر لشبيهتها عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي حاولت دعمها من خلال تأدية أغنيتها الجديدة بعنوان "لاتعليق".

و استطاعت أغنية "لا تعليق" للفنانة بلقيس أن تحقق نجاحا مميزا منذ طرحها، وهي باللهجة العراقية من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع نور هاشم، مكس وماستر طيف عادل.

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وعلقت بلقيس على الفيديو مثنية على شبيهتها كونها حفظت الأغنية، خصوصاً وأنه لم يمر وقتا طويلا على طرحها، قائلة: "الشبيهة تضرب مرة أخرى ومن جديد، ماشالله لحقت تحفظ الاغنية بسرعة "لا تعليق". حسب موقع الفن.