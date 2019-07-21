السعودية: طريقة الكشف عن المخالفات المرورية برقم اللوحة والهوية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، طريقة الكشف عن المخالفات المرورية برقم اللوحة والهوية، عبر بوابة أبشر الالكترونية، سعياً من المملكة لتوفير الوقت والجهد على المواطن.

حيث أعدت وزارة الداخلية السعودية خططاً وقواعد لتنظيم حركة سير السيارات داخل المدن والمحافظات، إضافة إلى الاستعانة بكاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية لحصر جميع المخالفات وأماكن وأوقات حدوثها، وبدوره ساعد في التقليل من نسبة الحوادث الناجمة عن المخالفات المرورية.

ويتم تقسيم أسعار المخالفات المرورية برقم اللوحة والهوية في المملكة العربية السعودية على سبع جداول نوضحها لكم كالتالي:

القائمة الأولى المخالفات ( من 500 إلى 900 ريال) عدم وجود رخصة للقيادة، عدم توفر لوحة خلفية. السير في الطرق عكس الاتجاه المحدد للسير، عدم الالتزام بالسرعة المخصصة، عدم الالتزام بالوقوف عند إشارات الوقوف. عدم إتباع تعليمات رجل الأمن.

القائمة الثانية المخالفات ( من 300 إلى 500 ريال) استخدام سيارة تلوث البيئة، ويتم في هذه الحالة حجز السيارة، استخدام السيارة في أمور لم تُخصص للرخصة، عدم الالتزام بإشارات الطريق، استخدام السيارة ورخصتها منتهية الصلاحية.

القائمة الثالثة المخالفات ( من150 إلى 300 ريال) عدم فحص السيارة بشكل دورى، تعمد عدم إتباع التعليمات فيما يخص قواعد استخدام أنوار التلاقي، عدم إتباع التعليمات اللازمة لإيقاف السيارة في حالات الطوارئ على الطرق الرئيسية، عدم توفر رخصة القيادة أو رخصة السيارة، عدم استخدام حزام الأمان.

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القائمة الرابعة المخالفات ( من 100 إلى 150 ريال) إلقاء الأشياء من السيارة في الشارع، عدم وجود لوحة أمامية، القيادة بشكل بطيء متعمد وإعاقة السير في الطريق، عدم توفر وثيقة تأمين.

القائمة الخامسة المخالفات ( من 1000 إلى 2000 ريال) وقوف السيارة على خط السكك الحديدية، رفض السائق إعطاء رخص السيارة والقيادة للأشخاص المصرح لهم بالاطلاع عليها. عدم استخدام الخوذة للدراجة النارية.

القائمة السادسة المخالفات ( من 3000 إلى 6000 ريال) وجود لوحة على السيارة غير عائدة إليها وتخص غيرها، ويتم في هذه الحالة حجز السيارة. استخدام تجهيزات في السيارة مثل ما يتم استخدامه في المركبات الرسمية، ويتم في هذه الحالة حجز السيارة، عدم انتظار حافلات النقل المدرسي وتجاوزها أثناء نزول أو صعود الطلاب. السير وعدم الوقوف وتجاوز الإشارة الحمراء.

القائمة السابعة المخالفات ( من 5000 إلى 10000 ريال) طمس معالم السيارة لعدم التعرف عليها، القيادة أثناء تعاطي المخدرات والعقاقير الممنوعة، وفق موقع أخباركم اليوم.

ويشار إلى أن التعرف على المخالفات المرورية عبر رقم اللوحة والهوية، من المواضيع التي تهم المواطن في المملكة العربية السعودية،