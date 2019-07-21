انتشار نوع جديد من السياحة في روسيا

انتشر في الآونة الأخيرة في دولة روسيا ، نوع جديد من السياحة والذي يجمع بين سفر الاعمال والترفيه عن النفس ويسمى " bleisure" ، وتشهد نمو سريع ،و إن كان على صعيد السياحة الداخلية أو الخارجية، وذلك بفضل التراث الثقافي الغني، والتنوع الطبيعي الرائع في البلاد.

ويشار الى المصطلح مشتق من كلمتين باللغة الانجليزية business (الأعمال) و leisure (الترفيه)، فحين يسافر موظف في رحلة عمل يمكنه أن يمدد إقامته للترفيه والاستراحة.

وعلق الخبراء، ان هذا الاهتمام بهذا النوع من السياحة يرتبط بالجيل الذي ولد بعد عام 1981 والذي يحب الجمع بين العمل والاسترخاء والمحاولة الدائمة للتعرف على أماكن جديدة.

في الوقت نفسه، يتم أحيانًا استخدام مثل هذا البرنامج في تنسيق العطلات من قبل الشركات الأجنبية العاملة في روسيا لتحفيز الموظفين والسماح لهم بالحفاظ على التوازن بين الحياة الشخصية والوظيفية، وفقاً لموقع سبوتنيك.

غالبًا ما يستخدم الموظفون في قطاعات التعدين والتصنيع والطاقة النوع الجديد من السياحة، بالإضافة إلى موظفي شركات الأدوية والشركات التي تبيع مجموعة واسعة من السلع والعاملين في صناعة السيارات.