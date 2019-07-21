محمد عساف يعلق على حفل مهرجان بعلبك الدولي

علق الفنان الفلسطيني محمد عساف على الحفلة التي أحياها الليلة الماضية في مهرجان بعلبك الدولي في لبنان في ليلة تكريم العندليب عبد الحليم حافظ ، وقال عساف على صفحته عبر تويتر :" ليلة لن تنسى أمس في مدينة الشمس بعلبك في بلد الأرز الغالي لبنان ، تشرفت في ليلة تكريم العندليب عبد الحليم حافظ على واحد من أهم المسارح العربية العريقة".

وأضاف عساف :" شكراً من القلب لكل من أنار الحفل بحضوره الجميل ولإدارة مهرجان بعلبك الدولي على التنظيم والثقة في الاختيار".

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وأعلن عساف الأسبوع الماضي عن مشروعه الغنائي القادم، من خلال تجديد بعض أغاني العندليب الراحل عبد الحليم حافظ.

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يذكر أن الفنان الفلسطيني محمد عساف، فاز بالمركز الأول في برنامج المسابقات الغنائية Arab Idol في موسمه الثاني خلال الحفل الختامي الذي أقيم في بيروت.

ويستعد الفنان الفلسطيني محمد عساف لتقديم برنامج تلفزيوني لأول مرة في قناة MBC يتعلق بالغناء واستقبال نجوم الغناء العربي وسيعرض الخريف المقبل ، حيث ان المشروع التلفزيوني المنتظر يشبه برنامج "كوك ستوديو بالعربي" الذي قُدّم سابقًا على القناة بعدة مواسم، وهو قائم على دمج أغنيات ومقطوعات موسيقية مع بعضها البعض، فيما يستقبل نجومًا من مختلف المجالات الفنية، ومن المفترض أن يتم عرضه في برمجة الخريف المقبل.

وكان من المفترض أن يخوض عساف تجربة لجان التحكيم قبل عامين، من خلال برنامج "ذا فويس" المخصص للصغار، بطلب من رئيس مجلس إدارة MBC وليد آل إبراهيم، لكن الأمر تعثّر آنذاك.