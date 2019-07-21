الفنانة نانسي عجرم تعلق على استقبال جمهور الاردن

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر إحدى حسابتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،تعليقاً على استقبال جمهور دولة الأردن لها فور وصولها البلاد للمشاركة في فعاليات مهرجان جرش.



وقالت نانسي عجرم خلال نشرها فيديو عبر الانستغرام :" "محبتكن دايماً مرافقتني.. شكرا عالاستقبال الرائع، والليلة بجرش بدنا نولع الجو" ، وفقاً لموقع الفن .



ويذكر ما إن وصلت الفنانة ​نانسي إلى العاصمة الأردنية عمان استعدادا لإحياء حفل ضمن فعاليات مهرجان جرش لعام 2019، حتى استقبلها الجمهور الأردني بشكل لافت، إذ تدافع العديد من المحبين من أجل التقاط صورة "سيلفي" مع فنانتهم المفضلة.



ولا شكّ في أن نانسي استطاعت ان تشعل الاجواء في هذا المهرجان الضخم بتقديمها باقة من أجمل أغنياتها.

يُعدُ مهرجان جرش للثقافة والفنون، بفعالياته المختلفة ومميزة بدورته الـ34 الجديدة لهذا العام، والتي ستنطلق بتاريخ 18 يوليو/تموز القادم، على مسارح وساحات المدينة الأثرية في مدينة جرش، الواقعة شمال العاصمة الأردنية عمان، والتي سوف تستمر طوال عشرة أيام حتى تاريخ 28 تموز-يوليو من الشهر نفسه.