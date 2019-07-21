شاهد ممثل سوري يغني لأيقونة الثورة السورية عبد الباسط الساروت

أدى الممثل السوري عبد الحكيم قطيفان أغنية بصوته، مهداة إلى أيقونة الثورة السورية المنشد عبد الباسط الساروت الذي استشهد في المعارك ضد نظام بشار الأسد.

وتداول ناشطون فيديو يظهر قطيفان وهو يؤدي أغنية باللهجة البدوية التي تميز فيها الساروت، جاء في مطلعها: "شقد تمنينا و غنينا نرجع حمص ونمشي بيها، شقد حلمنا نزف الثورة، نوصل للشام نحنيها ونطوي المدفع".

وأضاف: "نطوي المدفع، نروح لحمزة بدرعا نزوره، أرض الأحرار نحييها، هلحز وينك عبد الباسط، نيال الأرض اللي بيها، ولولك تسمع، لولك تسمع لو تسمع ربعك بوداعك دمعو يرسملك ممنونك، بعيونك عاشوا أوجاعك، تستاهل سوريا عيونك".

وتابع: "آه لو ترجع، آه لو ترجع، آه لو ترجع كل كم ليلة، تسند كل شي تراخى حيله، مثل العيلة كنا بيومك، يا محلاها ثورة و عيلة، وصوتك أسمع، صوتك أسمع، صوتك أسمع ثورة تنادي، تكبر بينا ونكبر بيها، يا خضرة زيتون بلادي، خضرة ما ظالم يمحيها، يمه و ندمع، يمه و ندمع".

وفي محاكاة لحديث الساروت مع والدته، غنّى قطيفان: "يا يمة جيتك زفيني، بثوب جديد و كحلي عيوني، كل حرة بسوريا قالت (هلهولة يعريس الزيني)".

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وتفاعل ناشطون مع الأغنية الحزينة التي أداها قطيفان، وهي من كلمات الناشط فراس الرحيم.

ووفقاً لموقع عربي 21، يشار إلى أن قطيفان يعد من أبرز نجوم الفن السوري، الذين أعلنوا معارضتهم لنظام الأسد، ووقوفهم مع الثورة.