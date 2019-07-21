سجل الآن.. رغبات تنسيق الثانوية المرحلة الأولى 2019 عبر موقع الحكومة المصرية للتنسيق بالخطوات

تعلن وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي عن موعد بداية تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 علمي وأدبي، حيث يستطيع الطلبة والطالبات تسجيل رغبات تنسيق الكليات 2019 خلال الفترة ما بين الساعة التاسعة مساءا يوم الأحد الموافق 21 يوليو حتى يوم الخميس 25 يوليو الساعة السابعة مساءا، لذا ننشر لطلابنا رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2019 وسرد خطوات تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة 2019 بكل سهولة، سوف نتابع مع جميع طلاب الثانوية العامة عمليات تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة 2019 وموعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية 2019 عبر موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية للتنسيق.

رابط تنسيق الثانوية للمرحلة الأولى 2019

نسرد عبر مقالنا رابط الموقع الرسمي لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2019، ألا هو موقع التنسيق ببوابة الحكومة المصرية الإلكترونية، وخلال ساعات اليوم يمكن لجميع الطلاب التشاور مع أولياء الأمور تحضير 60 رغبة للكليات المختلفة المراد الالتحاق بها.

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الحد الأدنى تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2019

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية 2019 : الحد الأدنى للفرع العلمي ” 398 بنسبة 97.07% “، والحد الأدنى الأدبي 80%، والحد الأدنى شعبة علمي رياضة 95%، ويتطلع جميع الطلاب لمعرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة للعام الماضي لتحديد عدد من كليات القمة المفضلة لديهم، وتشتمل كلبات المرحلة الأولى على كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والهندسة بكل شعبها.