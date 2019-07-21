بوابة الحكومة المصرية تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2019 اليوم تعرف على خطوات التسجيل بموقع...

لقد تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني صباح اليوم الأحد لتسجيل رغبات الكليات والمعاهد عبر بوابة الحكومة المصرية للعام الدراسي 2019-2020 وذلك لطلاب المرحلة الأولى، لذا سوف نقدم لكم عبر موقعكم نجوم مصرية رابط بوابة الحكومة المصرية لتسجيل الرغبات مع الخطوات اللازم اتباعها لكي يتم التسجيل بموقع التنسيق الإلكتروني بطريقة صحيحة وكيف تسجل رغبات بتنسيق الجامعات، كل ما تريد أن تعرفه عن تنسيق المرحلة الأولى وتوقعات التنسيق والمؤشرات الأولية سوف نقدمها لكم عبر تلك المقالة تابعونا لمعرفة المزيد.

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي للمعاهد والجامعات عن بدء التقديم وتسجيل الرغبات عبر بوابة الحكومة المصرية لطلاب المرحلة الأولى وسوف تستمر مدة التقديم من اليوم الأحد حتى يوم الخميس القادم، وأفاد مسئول بأن حين تسجيل الرغبات يستطيع الطالب التغيير بالرغبات التي تم تسجيلها خلال فترة التقديم فقط التى لا تتجاوز 5 أيام، وننوه لطلاب تنسيق المرحلة الأولى بأن تسجيل رغبات القبول بالكليات سوف يكون إلكترونيا عن طريق شبكة الأنترنت.

طريق تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى