بليغ حمدي يثير الجدل ما بين تركي آل الشيخ ومواطنة مصرية

شارك رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي آل شيخ، أمس السبت، تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، تشيد بالفنان رابح صقر، مقارنة بالملحن بليغ حمدي، مما أدخله في جدل كبير مع مواطنة مصرية.

وقال تركي آل شيخ في تغريدته: "إذا كان في مصر بليغ حمدي ... في السعودية رابح صقر!"، فردت المصرية سارة فهمي قائلة: "سؤال بس لحضرتك ..هل سمعت لحن (الحب كله وفات الميعاد وبعيد عنك حياتي عذاب وحب ايه ) ، لام كلثوم؟.. او سمعت (حاول تفتكرني ، وموعود وزي الهوا ومداح القمر ) لعبد الحليم حافظ ؟ دي حاجات بسيطة من أعمال العبقري بليغ حمدى ..اتمنى انك تسمعهم ومؤكد هتغير رأيك".

وجاء تعليق تركي على المصرية: " أختي الكريمة انا بحترم بليغ حمدي لكن احنا كمان عندنا اعمل بتخصنا وبنحبها ورابح من المبدعين فيها ... مش تقليل في بليغ بس كمان عندنا فن بيخصنا".

وبدورها، ردت المصرية: "كل الاحترام للفنان رابح صقر ولحضرتك ولفنكم اللي بكن له كل التقدير.. لكن احقاقا للحق المقارنة مش عادلة ..وشكرا لتفهمك"، وانهى السجال تركي بتعليقه قائلا:"ممكن انتي بتشوفيها كده وبحترم ده ... لكن انا بدعم فن بلدي كمان وبتفاعل معاه"، وفق صدى البلد.

ويشار إلى أن بليغ حمدي من أشهر ملحنين مصر، حيث ثدم أعماله لعدد من المطربين ومنهم عبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، ووردة، وفايزة أحمد، وعزيزة جمال، وغيرها من نجوم الفن المصري.