السعودية: رابط التسجيل في الجامعة العربية المفتوحة2019 _2020

بدأت الجامعة العربية المفتوحة اليوم الأحد باستقبال طلبات القبول في برامج البكالوريوس للعام الدراسي الجديد 2019_2020 لحملة الثانوية العامة لكافة فروعها في المدينة المنورة والرياض والدمام والأحساء وحائل وجدة.

رابط التسجيل في كليات الجامعة العربية المفتوحة

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ويستمر التسجيل في كليات الجامعة العربية المفتوحة بدءاً من اليوم الأحد 21/7/2019 وحتى تاريخ 22/8/2019.

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وتشترط الجامعة العربية المفتوحة على المتقدمين لبرامج البكالوريوس اتمامهم الدراسة في القسم العلمي للتسجيل في البرامج قنية المعلومات والحوسبة لمدة 4سنوات.

يذكر بأن الجامعة العربية المفتوحة من المؤسسات التعليمية غير الربحية والتي لا تحدد شروط مسبقة لاستقبال طلبات القبول في الكليات عبر فروعها ما عدا إتمام الدراسة في الأقسام العلمية خلال الثانوية العامة.

وتتيح الجامعة العربية المفتوحة الدراسة في أقسام كلية دراسات إدارة الأعمال في قسم المحاسبة وقسم النظم الإدارية وقسم التسويق إلى جانب أقسام كلية دراسات الحاسب الآلي في قسم تطوير الويب وقسم تقنية المعلومات والحوسبة وقسم الأمن والشبكات وقسم علوم الحاسب الآلي وقسم الحوسبة والأعمال.

كما تفتتح الجامعة العربية المفتوحة كلية الدراسات اللغوية في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها وقسم اللغة الإنجليزية وآدابها مع إدارة الأعمال وأقسام كلية التربية الخاصة قسم إعاقة عقلية وقسم صعوبات التعلم، بحسب "كلمة دوت أورج".